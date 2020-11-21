تطعيم 980 ألف طالب ضد الطفيليات والديدان المعوية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ فاعليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس (حكومى - خاص - أزهرى) بنطاق المحافظة بعقار (المبندازول)، وذلك فى إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 8-22 نوفمبر 2020 .

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تجريع 980 ألف طالب بعقار "المبندازول" لطلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر التجهيزات والجرعات لضمان الوصول للأطفال المستهدفين، بهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومى خلال فترة الحملة واطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل ومتابعة فرق التطعيم، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف من الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود طلحه مدير مديرية الصحة، إلى أن فرقاً من الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، تقوم بالمرور على المدارس بمدن وقرى المحافظة لتجريع الأطفال لمكافحة انتشار الطفيليات والديدان حفاظا على سلامة الأطفال، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكذلك تكثيف برامج التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ بالمدارس خلال فترة الحملة الصحية، لافتاً إلى أن العقار المستخدم فى الحملة آمن وفعال ضد الديدان المعوية وهو قرص واحد فى الجرعة ولا توجد له أى آثار جانبية وقابل للمضغ ذو طعم مقبول وتحت إشراف طبى كامل .