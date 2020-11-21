تشغيل تجريبى لوحدة طب الأسرة بنجع أحمد سعيد والقرايا بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه يتم متابعة المشروعات القومية التى يجرى العمل بها بالمدينة، وذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك إلى رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء المشروعات القومية وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم جولات ميدانية يومية وذلك لتفقد عدة مشروعات بالمركز من أبرزها ما يلى:

- متابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بطريق طراد النيل وإنهاء الأعمال المتبقية بطول 72 م والذي سيتم رصفه بعد أن تم الانتهاء من البنية التحتية له من صرف صحى وتحول رقمي ومياه وكهرباء، وخلال التفقد وجه سليمان بإلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل حتى تظهر بالمظهر الحضارى.

- تفقد وحدة طب الأسرة بتوماس 2 وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وفرش أقسامها المختلفة والتي تضم عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان وذلك استعدادا لانطلاقها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- تفقد إنشاء مدرسة توماس 2 الإعدادية والتي تم إنشاؤها نظرا لزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة وللقضاء على الكثافة الطلابية وتم إقامتها على مساحة 3200م2 عبارة عن مبنى من خمسة طوابق، وأيضا تفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافية رقم 1 على مساحة 225م عبارة عن خمسة طوابق بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية.

- تفقد التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بنجع احمد سعيد ووحدة طب الأسرة بالقرايا ، والجاري تشغيلهم تجريبيا بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية.

ويذكر أنه جاري التشغيل التجريبي لعدد 3 وحدات صحية وهم (وحدة أحمد سعيد، وحدة القرايا ، وحدة الزنيقة) وذلك من أصل 20 وحدة صحية تم إدراجها بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز اسنا على أن يعقب ذلك انطلاقهم رسميا بالمنظومة خلال الأيام المقبلة.



التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بنجع أحمد سعيد والقرايا



تركيب خطوط الغاز الطبيعي بمدينة اسنا



مدينة إسنا تستكمل المشروعات القومية