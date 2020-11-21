تجديد حبس ربة منزل وزوجها وسائق 15 يوما بتهمة الإتجار فى الهيروين ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، اليوم السبت، تجديد حبس ربة منزل وزوجها وسائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار فى الهيروين.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أنهم اعتادوا ممارسة الإتجار فى المخدرات منذ سنوات، مؤكدين أنهم كانوا يشترون المخدرات من منطقة أجهور الرمل بمحافظة المنوفية، ويقومون بتوزيعها على عملائهم من خلال الهاتف المحمول بمدينة بنها ولديهم زبائن وعملاء من كل مكان داخل وخارج محافظة القليوبية.

وكان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، بتردد ربة منزل وزوجها على دائرة المركز لترويج المخدرات، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها من ضبط المتهمين، وهما ربة منزل وزوجها وسائق وسيارة وبحوزتهما نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح نارى.

وبالكشف على المتهمين الأول والثانية، تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات وحكم غيابى بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وأحيل المتهمين للنيابة.