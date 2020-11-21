تجديد حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة الشرابية 15 يوما

كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب، وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقتلهما شابا بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى منطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بشارع الإسكندرانى بالشرابية، ووجود متوفى بالمكان، وبانتقال رجال المباحث إلى المكان، تبين العثور على جثة "ا.خ. ح" وبه طعنات نافذة بالصدر. وبتكثيف التحريات تبين أن " أ.ع" و"م.ع" عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهما.

ودلت التحريات أن المجنى عليه قام ليفض مشاجرة أطفال بين شقيقه الأصغر وأطفال آخرين فنشبت بينه وبين أهلية الأطفال مشاجرة قاموا على اثرها العاطلين بطعنه طعنات بسلاح أبيض اودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.