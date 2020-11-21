بوريس جونسون: يمكننا رسم مسار للخروج من الوباء بتسخير موارد مجموعة العشرين

كتب محمد رضا

قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إنه "فى الوقت الذى تجتمع فيه مجموعة العشرين G20 فى نهاية هذا الأسبوع، يجب أن نلتزم مجددًا بفعل كل ما يلزم للتغلب على الوباء وحماية الأرواح وسبل العيش".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، "إذا قمنا بتسخير البراعة الجماعية وموارد مجموعة العشرين، فيمكننا رسم مسار للخروج من الوباء وبناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا".

يأتى هذا بعدما دعا رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، قادة مجموعة العشرين للتعهد بالقضاء على وباء فيروس كورونا، وحماية كوكب الأرض من مخاطره، متابعا: "تكاتفنا فى مجموعة العشرين كفيل بالتعافى بشكل أفضل من أزمة كورونا".

وقال جونسون، فى تصريحات لقناة العربية، إن بريطانيا ملتزمة بتوفير أى لقاح بعدل فى أنحاء العالم، لأن تلك اللقاحات يمكن أن تكون سبيلنا للخروج من أزمة كورونا.

ووجه جونسون، رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، على رئاسته مجموعة العشرين فى هذا الوقت المضطرب، وقال: "مشروع نيوم يمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة بالنسبة للعالم، وهذه المدينة تتميز بمناخ مميز لتوفير طاقة لا تنفد.. كنت أود زيارة مدينة نيوم لو كانت الظروف أفضل.. ولكن الظروف حالت دون أن نتمكن من الاجتماع فى قمة العشرين بالسعودية".

يأتى هذا فيما تتجه أنظار الجميع، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التى ستعقد افتراضيا، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز. وفق عكاظ. تبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، فى ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره، وتعد القمة تاريخية كونها تعقد للمرة الأولى برئاسة دولة عربية.

وكان وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أكد خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية للقمة، أن اجتماعات المجموعة ستركز على جملة من التحديات التى تواجه العالم، أبرزها أزمة كورونا.

وقال الجبير: "مجموعة العشرين ستستمر بمعالجة التحديات قبل بروزها. القمة ستكون فرصة لنا لمناقشة رؤية المملكة 2030. كان هذا قدرنا وهو مواجهة وباء كورونا، لكن العمل بشكل جماعى سيمكننا من مواجهة هذا التحدى".