بلومبرج: ارتفاع معدل إصابات كورونا يفيد تجارب اللقاحات والتأكد من فاعليتها

كتبت هند عادل

كشفت الشركة الصينية CanSino Biologics Inc إن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم سيسمح لها بالوصول بسرعة إلى مرحلة مؤقتة لتحليل فعالية لقاحها أحادي الجرعة.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" قال تشو تاو ، كبيرالمسؤولين العلميين بالشركة ، في منتدى في تشوهاى ، إن الشركة الصينية تختبر لقاحها في باكستان والمكسيك والأرجنتين وتشيلي وروسيا، موضحا إن CanSino يحتاج 50 حالة فيروس كورونا لتحليل مؤقت ويتوقع الحصول عليها بسرعة.

وتقوم الشركة الصينية بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا باستخدام فيروس غدي مسبب للبرد كناقل، وهو نوع مماثل من اللقاح مثل بعض اللقاحات الأخرى، وأوضح رئيس الشركة إن المناعة الموجودة مسبقًا ضد ناقلات الفيروسات الغدية لن يكون لها تأثير كبير على قدرة اللقاح على توليد استجابات مناعية لفيروس كورونا.

وأوضح تشو تاوإن الاختراقات التي حققتها شركة موديرنا وشركة فايزر كانت مشجعة وتشير إلى أن اللقاحات التجريبية تتمتع بفرصة أفضل للنجاح السريري، ووافق الجيش الصيني على لقاح CanSino لاستخدامها بين أفرادها.