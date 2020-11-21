برنامج تنمية القيم المجتمعية يتناول صفة الإخلاص فى مدارس المنيا غدًا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور على عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، إن الإدارة تقوم بتنفيذ برنامج تنمية القيم المجتمعية لدى الطلاب بمختلف المدارس التابعة للإدارة، منذ أكثر من أسبوع وذلك لتنمية الأخلاق والتربية وتحفيز الطلاب على المشاركة الاجتماعية الإيجابية.

وأضاف أن ذلك يتم خلال طابور الصباح بكل مدرسة، حيث يتم الحديث عن إحدى الصفات الحميدة التى يجب أن يتصف بها طلاب المستقبل، موضحًا أنه يجرى الحديث غدًا الأحد عن صفة الإخلاص بالمدارس، فيما كان الأسبوع الماضى الحديث عن صفة الأمانة .

وأشار إلى أنه على مدار الأسابيع يتم الحديث عن واحدة من الصفات الحميدة بالإضافة إلى تعليم الطلاب كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة أن هؤلاء الطلاب هم مستقبل الأمة ولذا يجيب أن يتمتعوا منذ الصغر بالمشاركة المجتمعية .

وأكد أنه يتم تعليم الطلاب كيفية تلك المشاركة فى كل شيء مثل المرور؟، فضلاً عن يتم تدريب الطلاب على الحفاظ على النظافة سواء الشخصية أو نظافة المكان.

وأكد عبد السلام أن البرنامج يساعد الطلاب فى تنمية عقولهم وتربيتهم تربية سليمة، وذلك لتفعيل دور المدرسة فى تربية ابنائنا الطلاب .

وأكد أن هناك التزام كامل من قبل مديرى المدارس الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين طلاب المدارس، ولفت إلى أن هناك جولات مستمرة على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.