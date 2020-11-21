بدء مسابقات أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بالوادى الجديد بإجراءات وقائية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور جمال حسن محمد، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، انطلاق مارثون مسابقة أوائل الطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 _ 2021.

وأشار جمال، في بيان صحفي، إلى أهمية المسابقة في تدريب الطلاب على كيفية الإجابة النموذجية وتشجيعهم على التفوق العلمي وكذا الروح التنافسية بين الطلاب بجميع المدارس، مؤكدًا التزام الجميع بالشفافية والموضوعية والحيادية للوصول لأفضل النتائج.

ووجه جمال، الشكر لجميع القائمين على العمل بالإدارات التعليمية المختلفة، للجهد المبذول في المسابقة والحرص على ظهور جميع اللقاءات بالمظهر اللائق والمشرف متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.