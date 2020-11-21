انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق بدسوق وفوه بكفر الشيخ لأعمال الصيانة اليوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد 8 مناطق بمدينتى دسوق وفوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائى، لإجراء الصيانة اللازمة لمغذى السمادونى بدسوق، من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً. وتلقى مجلس مدينة دسوق، إشارة من كهرباء كفر الشيخ بموعد فصل التيار الكهربائى، والمناطق التي يفصل عنها، كما تلقى مجلس مدينة فوه إشارة بفصل التيار الكهربائي عن المغذى رقم 4 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، لإجراء صيانة على محول بنك الاسكان .

وقالت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، لـ"اليوم السابع"، إنها تلقت إشارة من كهرباء دسوق تفيد بفصل التيار الكهربائى، اليوم السبت، عن 5 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة لمغذى السمادونى، شارع الموقف القديم، وشارع عبده زغلول، ومنطقة الكشلة، حتى فم الصعيد، وشارع الشركات، ومنطقة أرض مفتاح، ويستمر انقطاع التيار الكهربائى لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.

وأضاف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المغذى رقم 4 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.