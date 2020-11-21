انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة تدشين قافلة المساعدات المخصصه لمحافظة البحيرة والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية، القافلة ضمن مبادرة "نتشارك علشان بكره" بمجمع دمنهور للمؤتمرات.

تتضمن القافلة مبادرة دكان الفرحة بتجهيز 34 عروسة بالأجهزة بالكامل كما اشتملت القافله 16 سيارة محمله ب 30339 شنطة مجمدات و5100 شنطة وجبات بالإضافة ل1200 كرتونة مواد غذائية و4500 بطانية و2000 كرتونة ملابس وتتكون شنطة الدواجن من 2 دجاجة بمتوسط وزن 2 و3 كيلو و مكونات گرتونة بالهنا والشفا المواد الغذانية ( 5 كيلو أرز +2 كیلو سكر +350جرام سمن + 700 ملى زجاجة زيت + 100 جرام شاى + 1,5 كيلو مكرونة + 500 جرام فول) اما مكونات كرتونة دكان الفرحة ( ملابس) هى 6 قطع ملايس رجالى متنوع +2 قطعة ملابس حريمى وملابس بناتى + 2 قطعة ملابس أولادي، بالإضافة لشنط الوجبات والمخصصة لتجهيز 40800 وجبه غذائية من خلال بنك الطعام المصری.

وأكد محافظ البحيرة انه تم الإتفاق مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية توزيع كافة المواد الغذائية خلال فترة لا تتخطى 7 أيام من تاريخ الاستلام مع عدم استخدام المواد الغذائية فى أى دعاية سياسية أو انتخابية أو أية أهداف خاصة أخرى.

وأشاد اللواء هشام آمنة بصندوق تحيا مصر ودوره الهام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتؤتى ثمارها فى تنمية مستدامة، لافتا إلى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الاكثر احتياجاً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء قد شارك فى فعاليات حفل الصندوق، الذى تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكره" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه فى تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.

حضر تدشين القافلة بمحافظة البحيرة المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام و اللواء محمد بدر السكرتير المساعد ود فايزة زيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى و هدى عمار منسق صندوق تحيا مصر لمحافظتى البحيرة والإسكندرية ومسئولى الجمعيات المعنية.