المؤبد لشقيقين بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لشقيقين، بتهمة قتل جارهم لوجود خلافات بينهما، فى روض الفرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك، وعضوية المستشارين أحمد أبو عمرة، وجمال حسن الرحماني، ومحمد حسني بشري، وأمانة سر محمد عطية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «و.ص» والمتهم «س.ص» قتلا المجني عليه محمد فتحي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيتا النية على قتله ونفاذا لما انعقد عليه عزمهما أعد المتهم الأول لذلك الغرض سلاح ناري «فرد خرطوش» بينما أعد المتهم الثاني سلاح أبيض «سنجة» وكمنا له في الطريق الذي أيقنت سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتي ضربه الثاني بالسنجة على ساقه اليمني ورأسه فأسقطه أرضا بينما أطلق الأول عبارات ناريا استقر بصدره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات، أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخرتين أنهما في ذات المكان والزمان شرعا في قتل أشقاء المجني عليه وكمنا لهما في الطريق وأطلقا النيران عليهما قاصدين قتلهما وقد أوقف أثر جريمتهما هو إدراكها لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج ونجده العامة لهما من بين أيديهما.

وأشارت التحقيقات أن حدوث تلك الواقعة على إثر خلافات سابقة بين العائلتين التي أدت لوقوع تلك الجريمة، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.