السجن المشدد لـ 18 متهما باستعراض القوة وفقع أعين 3 أشخاص فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن من سنة إلى 6 سنوات، لـ18 متهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة نارية، كما قاموا بفقع عين 3 مواطنين لخلافات بينهم بمنطقة الشرابية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا باستعراض القوة واستخدموها قبل بعضهم البعض وقاطني منطقة عزبة بلال بالشرابية ومن بينهم المجني عليهم حسانين خلف ومحمود على وذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم مما ترتب علي ذلك تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية بغير ترخيص.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابات المجني عليهم حسانين خلف ومحمود علي وعبدالمعطي حسن بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية «خرطوش» فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي نشأ عنها عاهات مستديمة يستحيل بورؤها وهي ضعف الإبصار بالعين اليسرى للأول وفقد الإبصار بالعين اليمني للثاني والثالث، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم التي أصدرت حكمها المتقدم.