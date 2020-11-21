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اعتقال تركى هدد وزيرة فلمنكية بالاغتصاب بعد مهاجمتها مساجد تركية ببلجيكا

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:42 م
اعتقال تركى هدد وزيرة فلمنكية بالاغتصاب بعد مهاجمتها مساجد تركية ببلجيكا الشرطة البلجيكية
كتب : أحمد علوى

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قال مكتب المدعى العام فى ليمبورج ببلجيكا، أنه تم اعتقال شاب تركى يبلغ من العمر 24 عامًا يسكن جينك ( ليمبورج)، لتهديده الوزيرة الفلمنكية زوهال ديمير بالاغتصاب، وسيمثل الرجل الذى اعترف بالوقائع أمام محكمة تونجيرين الجنائية تحت إجراءات معجلة.

وجاء التهديد فى رسالة بريد إلكترونى وُجهت إلى ديمير بعد التعليقات الأخيرة التى أدلت بها بشأن المساجد المرتبطة بمديرية الشؤون الدينية التركية المعروفة باسم ديانت.

وحذر البريد، المكتوب باللغة التركية، ديمير بالتوقف عن التعليق وإلا ستتعرض للاغتصاب.

وفى منشور لها على فيسبوك الأسبوع الماضى، زعمت ديمير أن مساجد ديانت تستخدم كوسيلة لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسيطرة على الأتراك البلجيكيين .وقالت ديمير : يجب أن تكون المساجد مستقلة ماليًا وأيديولوجيًا عن بلدانها الأصلية، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يفقدون الاعتراف بهم فى النهاية.

وأضافت: "قرار شجاع من قبل الحكومة الفلمنكية من شأنه أن يعزز الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، ردت على تحذيرات أمن الدولة من أن ديانت" هى ذراع أردوغان الطويلة فى بلجيكا.


بلجيكا

شاب يهدد وزيرة بلجيكية

اخبار بلجيكا

المساجد التركية فى بلجيكا

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