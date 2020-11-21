ابن ترامب ينفي وجود أعراض لكورونا لديه ويؤكد قضاءه الحجر فى تنظيف الأسلحة

كتبت مريم بدر الدين

أكد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إصابته بفيروس كروونا، وفي أول ظهور له، كشف جونيور عن تفاصيل إصابته مشيرا إلى إنه لا يشعر بأي أعراض مرضية، وأنه سوف يجري مسحة طبية بعد يومين من الحجر الصحي للتأكد من إيجابيتها مرة أخري.



دونالد ترامب جونيور

وقال جونيور في فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" أنه سيتعامل مع الفيروس بجدية، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا فقط بدافع "وفرة من الاحتياطات" لأنه كان يخطط لرحلة والتي تم إلغاؤها الآن، وكشف أنه سيقضي وقته في تنظيف الأسلحة في الحجر الصحي ومشاهدة Netflix ، وأضاف: "أنا بدون أعراض تمامًا.. سوف أمنحه يومين من الحجر الصحي واتباع البروتوكولات ثم إعادة اختباره في حال كانت إيجابية كاذبة كما أشعر وشعرت أنني بخير تمامًا".

وقال المتحدث إن ترامب الابن بدون أعراض ويتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لفيروس كوفيد -19. لقد كان في الحجر الصحي في مقصورته منذ تلقي نتائج الاختبار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري حذر موقع تويتر مستخدميه من تغريدة نشرها دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى ترامب حول خوض حرب شاملة لفضح تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال جونيور في تغريدته :"أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح كل عمليات التزوير والغش والمواطنين الذين لم يعودوا ناخبين، والتي استمرت لفترة طويلة جدا".

واعتبر موقع تويتر هذه التغريدة "مضللة" حيث كتب عليها محذرا :"تم التنازع على بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة وقد يكون مضللاً حول كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".