وحسب وسائل إعلام سنغالية فقد تجاوز عدد المصابين 300 شخص، وتم وضعهم في الحجر الصحي لتلقي العلاج في انتظار خروج نتائج التحليلات، وذكرت الصحف، أن السلطات عقدت اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.

ويعاني المرضى من طفح جلدي على شكل قشور، ويعد حي "تياروي سير مير" بضواحي العاصمة داكار من أكثر المناطق المتضررة من هذا المرض.