اليوم السابع
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وزير الخارجية الروسى ونظيره الفرنسى يبحثان تنفيذ الإعلان الثلاثى حول قره باخ

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:00 ص
وزير الخارجية الروسى ونظيره الفرنسى يبحثان تنفيذ الإعلان الثلاثى حول قره باخ سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان الوضع حول إقليم قره باخ، حيث أكد الوزيران على أهمية تنفيذ الإعلان الثلاثى الصادر فى التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

 

وجاء فى بيان الخارجية الروسية : "بحث وزيرا الخارجية وضع التسوية فى إقليم قره باخ بعد جهود الوساطة الروسية الهادفة إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية فى منطقة النزاع. وتم التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ بنود الإعلان الثلاثى الروسي-الأرميني-الأذربيجاني، الصادر فى التاسع من شهر نوفمبر" وفقا لوكالة "سبوتنيك".

 

وأضاف البيان "اتفق الوزيران على أن الأولويات الرئيسية فى الوقت الحاضر هى قضايا العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وفتح جميع الاتصالات الاقتصادية والنقل فى المنطقة، وتوفير المساعدات الإنسانية وترميم البنية التحتية المدنية".


أرمينيا

أذربيجان

قره باخ

جيش أرمينيا

جيش أذربيجان

النزاع بين أذربيجان وأرمينيا

الاتحاد السوفيتى

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