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هيلارى كلينتون تهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن بعيد ميلاده بصورة من البيت الأبيض

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:28 م
هيلارى كلينتون تهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن بعيد ميلاده بصورة من البيت الأبيض هيلاري كلينتون وبارك أوباما وجو بايدن
كتب آسر أحمد

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حرصت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، على الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذى يوافق اليوم، حيث نشرت صورة تجمعهما برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعلى جانب آخر، قال مستشار قانونى بارز للرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إن النواب فى ولاية ميشيجان الأمريكية، لا يمكنهم تغيير نتيجة التصويت الرئاسى فى الولاية الحاسمة التى ساعدت بايدن على الفوز بالرئاسة.

 

وقال بوب باور، المستشار القانونى لحملة بايدن: "لم يقم مجلس فى ولاية فى تاريخ بلادنا بما يسعى دونالد ترامب بوضوح لدفع مجلس ولاية ميشيجان لفعله وهو تجاهل نتيجة التصويت الشعبي.. لا يمكن أن يحدث ذلك".

هيلاري كلينتون وجو بايدن وباراك أوباما
هيلاري كلينتون وجو بايدن وباراك أوباما
 
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بايدن سيحطم الرقم القياسي - بثمانية أعوام - الذي حققه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما اُنتخب رئيسًا للبلاد خلال عام 2016 حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 70 عامًا.
 
وكان بايدن من بين أصغر الرجال على الإطلاق الذين انتخبوا أعضاءً في مجلس الشيوخ خلال عام 1972.
 
كما أن نائبة الرئيس المنتخب، كاميلا هاريس، ستدخل أيضًا التاريخ عندما تتولى منصبها؛ إذ ستصبح أول سيدة أمريكية ذات بشرة سمراء من جنوب آسيا تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي.

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