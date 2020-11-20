هل يتدخل محافظ الغربية لحل مشكلة ترعة النعناعية بقرية مشلة؟

الغربية محمد طارق

مأساة كبيرة يعاني منها من أهالي قرية مشله التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، بسبب الإهمال الجسيم وعدم تغطية وتطهير ترعة النعناعية الواقعة بالقرية، والذي تسبب في انتشار السرطان بين الأطفال، "اليوم السابع" التقى بأهالي القرية، حيث قال أحمد بكر أحد الأهالي أن مشكلة ترعة النعناعية، أن جميع المخالفات التي تلقى سواء من قرى محافظة المنوفية أو قري محافظة الغربية، تتجمع داخل قرية مشلة مما يتسبب في انتشار الحشرات والأوبئة، مشيرا إلى أن هذا المكان يتم إقامة به سوق للخضار لأهالي القرية مما يعرضهم إلى تلوث الأطعمة والخضروات.

وأضاف أن جميع أهالي القرية يعانون من الأمراض السرطانية بسبب هذه الترعة الممتلئة بالأوبئة، وذلك دون تدخل أحد من الأجهزة التنفيذية سواء بالري أو ديوان عام للمحافظة بالرغم من عرض المشكلة أكثر من مرة وإرسالها الى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على " الواتس أب " ولكن دون رد أو جدوى حتى الآن.

وأوضح: أن مديرية الري لم تقم بتطهير المصرف منذ فترة طويلة، وعندما تم تشكيل فريق عمل لتطهير المصرف، قاموا بإلقاء المخالفات الضارة أمام المنازل، مما تسبب في غضب المئات من الأهالي بسبب هذا الإهمال الجسيم الذين يتعرضون له.

وتابع: الترعة يطل عليها نحو 50 قرية وعزبة كونها تبدأ من مركز أشمون بالمنوفية وتنتهي عند مصرف تلا بالغربية، ويصب فيها الصرف الصحى لأن غالبية القرى المطلة على الترعة محرومة من مشروعات الصرف الصحى، بجانب إلقاء القمامة والحيوانات النافقة، ويسقى منها المزارعون المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه صرح محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه لا يوجد ميزانية لتغطية الترعة داخل إدارة الري، ولكن الإدارة تقوم بشن حملات لرفع المخالفات وتطهير الترعة.

فيما صرح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن ترعة النعناعية ضمن الترع التي يتم تأهيلها خلال تلك الفترة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية جزء من الترعة بعد تأهيلها بتكلفة 5 ملايين جنيه.