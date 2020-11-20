هل تنقل اللحوم عدوى كورونا؟ اعرف طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

على الرغم من ربط بعض الدراسات باحتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال الأغذية خاصة المجمدة، إلا أنه حتى الآن، لا توجد حالات أظهرت دليلًا على إصابة البشر بفيروس كورونا الجديد عن طريق تناول الأطعمة الملوثة.كما لم يتم تقديم أي دليل موثوق به حتى الآن فيما يتعلق بنقل الفيروس عن طريق ملامسة الأشياء الملوثة أو الأسطح الملوثة - مثل التعبئة والتغليف - مما قد يؤدي إلى إصابات لاحقة في البشر.

ووفقًا لحالة المعرفة الحالية، لا يمكن أن تصاب حيوانات المزرعة المستخدمة في إنتاج اللحوم بفيروس كورونا ، وبالتالي فهي غير قادرة على نقل الفيروس إلى البشر عبر هذا المسار.



لحم الخنزير وفيروس كورونا

ومع ذلك ، قد يحدث تلوث اللحوم ومنتجاتها أو عبواتها بفيروس كورونا أثناء عمليات الذبح والجزارة والمعالجة والتعبئة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية منها موقع " SCMP "، تم العثور على آثار فيروس كورونا، على عبوات مفاصل لحم الخنزير المستوردة من ألمانيا وعلى مقبض باب في مخزن تبريد.

من غير الواضح ما إذا كانت الآثار المكتشفة للفيروس، مستمدة من فيروس معدي أو ما إذا كان الفيروس قد تم تعطيله بالفعل عن طريق التخزين أو النقل، كما لم تذكر التقارير ما إذا كانت آثار الفيروس موجودة بالفعل على المنتج المستورد أو تم نقلها إلى العبوة ومقبض الباب من قبل العامل المصاب.

بشكل عام ، يمكن أن تنتقل فيروسات كورونا من شخص مصاب إلى منتجات اللحوم إذا لم يتم اتباع قواعد النظافة، على سبيل المثال ، عن طريق العطس أو السعال على هذه المنتجات، أو من خلال الأيدي الملوثة. الأمر نفسه ينطبق على تلوث السطح (على العبوة ، على سبيل المثال).

ومع ذلك ، فإن قواعد النظافة واحتياطات السلامة التي يتم اتباعها بشكل شائع أثناء ذبح اللحوم ومعالجتها وتعبئتها، تقلل من خطر التلوث بمسببات الأمراض ، وهو ما ينطبق أيضًا على فيروس كورونا.

لا يمكن لفيروسات كورونا أن تتكاثر في الطعام أو عليه؛ حيث يحتاجون إلى حيوان حي أو مضيف بشري للقيام بذلك، و لا يبدو انتقال الفيروس إلى شخص آخر عن طريق عدوى ملامسة ممكنًا إلا إذا لمس هذا الشخص عنصرًا ملوثًا من الطعام أو العبوة ثم نقل الفيروس إلى الأغشية المخاطية لأنفه أو عينيه باليدين.

لحماية نفسك من العدوى الفيروسية، التزم دائمًا بالقواعد العامة لنظام النظافة اليومي، من خلال التأكد من غسل يديك بانتظام وتجنب لمس وجهك بيديك، خاصةً أثناء تحضير الطعام.

علاوة على ذلك، يجب تسخين اللحوم والدواجن بشكل عام بشكل كافٍ متساوى قبل الاستهلاك، حتى يصبح عصير اللحم صافيًا ويتحول لون اللحم إلى الأبيض (الدواجن) أو الوردي المائل للرمادي (لحم الخنزير) أو البني المائل للرمادي (اللحم البقري).