هطول أمطار متوسطة وخفيفة على مدن وقرى محافظة الشرقية

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أثار الأمطار، وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.

وأشار محافظ الشرقية، إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة، وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالأمطار بشكل فوري.