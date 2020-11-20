اليوم السابع
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هطول أمطار متوسطة وخفيفة على مدن وقرى محافظة الشرقية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:22 م
هطول أمطار متوسطة وخفيفة على مدن وقرى محافظة الشرقية هطول أمطار متوسطة بالشرقية
الشرقية _فتحية الديب

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شهدت العديد من مدن وقرى محافظة الشرقية، سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على عدد من المدن والمراكز خاصة المناطق الشمالية بالمحافظة منها مركزى كفر صقر وأولاد صقر والقرى التابعة لهما، فيما شهدت مدن الزقازيق والعاشر من رمضان امطار خفيفة.

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أثار الأمطار، وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.
 
وأشار محافظ الشرقية، إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة، وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالأمطار بشكل فوري.
 
 
 
 
 

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