هطول أمطار غزيرة على الإسماعيلية وانتظام حركة المرور

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

تعرضت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم ، لسقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة، ولم تتأثر حركة المرور على الطرق السريعة بهذه الأمطار ، حسبما أكد العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسماعيلية .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.