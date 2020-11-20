اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع المبعوث الأممى لسوريا عمل اللجنة الدستورية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:00 ص
نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع المبعوث الأممى لسوريا عمل اللجنة الدستورية ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الجانبين بحثا تطور الوضع فى سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254، بما فى ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة فى عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولى بهذا الشأن، الذى عقد فى دمشق اليومين الماضيين.

 


نائب وزير الخارجية الروسى

سوريا

أخبار سوريا

العنف في سوريا

المبعوث الأممى لسوريا

اللجنة الدستورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موسكو تعلن عودة 114 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ24 ساعة الماضية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:00 ص

تاريخ طويل من السقطات لمنظمات حقوقية أدعت دفاعها عن حقوق الإنسان.. تورط هيومن رايتس والعفو الدولية فى إسقاط الدول والدفاع عن الإرهابيين.. وشرعنت التدخل فى سوريا والعراق وليبيا وحرضت ضد مصر

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:47 م

سوريا تعلن استشهاد 3 عسكريين.. وجيش الاحتلال: هجماتنا ضد "أهداف إيرانية"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:10 م

موسكو تبحث مع تل أبيب الأوضاع فى سوريا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة