نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع المبعوث الأممى لسوريا عمل اللجنة الدستورية

موسكو أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الجانبين بحثا تطور الوضع فى سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254، بما فى ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة فى عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولى بهذا الشأن، الذى عقد فى دمشق اليومين الماضيين.