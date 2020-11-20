وأضاف أن القوة قامت أيضا بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية.