محكمة أمريكية توقف تنفيذ ثامن حكم بـ"الإعدام" فى عهد ترامب

كتب وكالات

أمرت القاضية الفدرالية الأمريكية تانيا شوتكان، بوقف تنفيذ ثامن حكم بالإعدام منذ استئناف هذه العقوبة فى الصيف الماضى بعد تجميدها طوال 17 عاما، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت شوتكان، إن المواطنين يجب أن يكونوا على ثقة من أن أحكام الإعدام تنفذ بشكل إنسانى، وأضافت: "تشعر المحكمة بقلق عميق من أن الحكومة تعتزم المضى قدما فى طريقة إعدام ترى هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف أنها تنتهك القانون الفيدرالي".

وكان من المرتقب إعدام المواطن من أصول إفريقية أورلاندو هول، وحكمت عليه هيئة محلفين جميع أعضائها من البيض عام 1995 بالإعدام لإدانته باغتصاب وقتل فتاة عمرها 16 عاما.

ورأى محامياه أن ملفه يعكس التباينات العرقية المقلقة على صعيد عقوبة الإعدام فى الولايات المتحدة، حيث يشكل السود 45% من المحكوم عليهم بالإعدام، فى حين أنهم لا يمثلون سوى 13% من مجموع السكان.