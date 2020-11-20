محافظ الغربية يستقبل أكبر قافلة للمساعدات ينظمها صندوق تحيا مصر

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القافلة المخصصة لمحافظة الغربية والمكونة من 11 سيارة نقل تحتوي على 30739 شنطة مجمدات، 8550 شنطة وجبات، 11000 كرتونة مواد غذائية و4500 بطانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي (مصر الخير - الأورمان - صناع الخير - بنك الطعام - الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة) وستقوم تلك الجمعيات بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بقري محافظة الغربية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأوضحت أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أن هذه القافلة تتم بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات (الحماية الاجتماعية -التنمية الاقتصادية -الرعاية الصحية) للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تخطي قيمته مليار جنيه على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد بالأمس الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان نتشارك ... علشان بكره، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة استعداداً لفصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايته، وتتكون القافلة من 199 سيارة جامبو، و271 مقطورة تحتوي على مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 200 طن من الدواجن ومليون بطانية.



محافظ الغربية يستقبل أكبر قافلة للمساعدات



محافظ الغربية يستقبل أكبر قافلة للمساعدات



محافظ الغربية يستقبل أكبر قافلة للمساعدات