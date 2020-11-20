لصوص يكسرون زجاج سيارة ويستولون على 220 ألف جنيه بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. فيديو وصور

تمكن لصوص من مغافلة مواطن، وسرقة سيارته بأسلوب كسر شباك العربية، والاستيلاء على مبلغ 220 ألف جنيه، كان قد سحبها لتوه من أحد البنوك، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، أمس الأول الأربعاء، .



اللص خلال التهميد للسرقة

وحرر المواطن جبريل عبد اللاه أحمد، صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، محضرًا بقسم ثاني أكتوبر، برقم، 13175- 2020 جنح تاني أكتوبر،اتهم فيه لصوص يستقلون سيارة، بكسر شباك الباب الخلفي لسيارته، والاستيلاء على مبلغ 220 ألف جنيه، أثناء توقف السيارة أمام مصنعه بالمنطقة الصناعية، فيما التقطت كاميرات المراقبة الواقعة بتفاصيلها، حيث نزل أحد اللصوص من سيارة ملاكي، وكسر الزجاج الصغير للباب الخلفي، ثم فتح الباب، واستولى على المبلغ، وانطلق بصحبة لص آخر، كان يتولى مهمة قيادة السيارة.



اللص بعد الاستيلاء على المبلغ

وتكثف الأجهزة الأمنية بالسادس من أكتوبر جهودها للتعرف على هوية اللصوص، وضبطهم، خاصة أن كاميرات المراقبة التقطتهم في أثناء عملية السرقة.



السيارة بعد كسر شباك الباب الخلفي



اللص بعد الاستيلاء على المبلغ



اللص خلال التهميد للسرقة



اللص خلال كسر شباك السيارة



خلال عملية السطو



عملية السطو على السيارة



السيارة بعد كسر شباك الباب الخلفي



اللص بعد الاستيلاء على المبلغ



اللص خلال التهميد للسرقة



اللص خلال كسر شباك السيارة



خلال عملية السطو