اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لصوص يكسرون زجاج سيارة ويستولون على 220 ألف جنيه بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. فيديو وصور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:53 م
لصوص يكسرون زجاج سيارة ويستولون على 220 ألف جنيه بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. فيديو وصور اللص خلال عملية السطو على السيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن لصوص من مغافلة مواطن، وسرقة سيارته بأسلوب كسر شباك العربية، والاستيلاء على مبلغ 220 ألف جنيه، كان قد سحبها لتوه من أحد البنوك، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، أمس الأول الأربعاء، .

اللص خلال التهميد للسرقة
اللص خلال التهميد للسرقة

 

وحرر المواطن جبريل عبد اللاه أحمد، صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، محضرًا بقسم ثاني أكتوبر، برقم، 13175- 2020  جنح تاني أكتوبر،اتهم فيه لصوص يستقلون سيارة، بكسر شباك الباب الخلفي لسيارته، والاستيلاء على مبلغ 220 ألف جنيه، أثناء توقف السيارة أمام مصنعه بالمنطقة الصناعية، فيما التقطت كاميرات المراقبة الواقعة بتفاصيلها، حيث نزل أحد اللصوص من سيارة ملاكي، وكسر الزجاج الصغير للباب الخلفي، ثم فتح الباب، واستولى على المبلغ، وانطلق بصحبة لص آخر، كان يتولى مهمة قيادة السيارة.

اللص بعد الاستيلاء على المبلغ
اللص بعد الاستيلاء على المبلغ

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالسادس من أكتوبر جهودها للتعرف على هوية اللصوص، وضبطهم، خاصة أن كاميرات المراقبة التقطتهم في أثناء عملية السرقة.

السيارة بعد كسر شباك الباب الخلفي
السيارة بعد كسر شباك الباب الخلفي

 

اللص بعد الاستيلاء على المبلغ
اللص بعد الاستيلاء على المبلغ

 

اللص خلال التهميد للسرقة
اللص خلال التهميد للسرقة

 

اللص خلال كسر شباك السيارة
اللص خلال كسر شباك السيارة

 

خلال عملية السطو
خلال عملية السطو

 

عملية السطو على السيارة
عملية السطو على السيارة
السيارة بعد كسر شباك الباب الخلفي
السيارة بعد كسر شباك الباب الخلفي

 

اللص بعد الاستيلاء على المبلغ
اللص بعد الاستيلاء على المبلغ

 

اللص خلال التهميد للسرقة
اللص خلال التهميد للسرقة

 

اللص خلال كسر شباك السيارة
اللص خلال كسر شباك السيارة

 

خلال عملية السطو
خلال عملية السطو

 

عملية السطو على السيارة
عملية السطو على السيارة

 

 

 


سرقة سيارة

سرقة السيارات

اساليب سرقة السيارات

السطو على سيارة

السطو على سيارات

المنطقة الصناعية فى اكتوبر

المنطقة الصناعيه ب 6 اكتوبر

حوادث السرقة

حواث سرقة السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة