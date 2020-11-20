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كيف استعدت بنى سويف للإعادة فى 692 لجنة فرعية داخل 481 مركزا انتخابيا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:00 ص
كيف استعدت بنى سويف للإعادة فى 692 لجنة فرعية داخل 481 مركزا انتخابيا انتخابات - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أنهت محافظة بنى سويف استعداداتها لانتخابات العادة مجلس النواب، المزمع إجراؤها  23 24 أكتوبر الجارى، حيث تقع بني سويف في المرحلة الأولى من الانتخابات ضمن 14محافظة. 
 
وجهزت الوحدات المحلية السلعة بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن لاستقبال مليون و883 ألف و354 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت في المحافظة.
 
كما جهزت محافظة بنى سويف 4 لجان عامة تغطى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل،وتضم(قسم شرطة بني سويف"بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة"شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف)، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات وتضم (مركزي ناصر والواسطى)،ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم (مراكز ببا، سمسطا والفشن
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أنه كلف  مسؤولي إدارة الأزمات لتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة قبل بداية الانتخابات، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أية طوارئ محتملة.

 


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