غلق 3 صيدليات كبرى فى حملات تفتيشية بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء و الحفاظ على صحة وسلامة المرضى أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيام إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على 3 صيدليات كبرى بمركز ومدينة الزقازيق لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة الأولى أسفرت عن تحرير محاضر لإستخدام المؤسسة الصيدلية فى غير الغرض المخصص لها وضبط أدوية محفوظة بدرجة حرارة غير مناسبة ومعدة للبيع وأدوية بدون فواتير ومعده للبيع ومخالفة الإشتراطات الصحية والرسم الهندسى والنظافة.

بينما أسفرت الحملة الثانية عن تحرير محاضر لإستخدام المؤسسة الصيدلية فى غير الغرض المخصص لها وضبط أدوية معده للبيع على الأرفف منتهية الصلاحية وضبط مستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومجهولة المصدر وضبط أدوية معدة للبيع على الأرفف خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها خارج هذه المنشآت وأدوية محفوظة بدرجة حرارة غير مناسبة ومعدة للبيع وفتح مؤسسة صيدلية وعدم تواجد من رُخِصَ له مزاولة المهنة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة الثالثة أسفرت عن تحرير محاضر لوجود أدوية معده للبيع على الأرفف منتهية الصلاحية وغير صالحة لل​إستخدام وضبط مستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومجهولة المصدر وضبط أدوية معدة للبيع على الأرفف خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها خارج هذه المنشآت وفتح مؤسسة صيدلية وعدم تواجد من رُخِصَ له مزاولة المهنة ومخالفة الإشتراطات الصحية والنظافة وتم تحرير مذكرات غلق ادارى للمنشأت المضبوطة وإرسالها لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإتخاذ اللازم قانوناً.

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.