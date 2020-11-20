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عميد "طب طنطا": لا أحد يأمن مكر كورونا وفقدنا 4 أطباء خلال عدة أشهر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:31 ص
عميد "طب طنطا": لا أحد يأمن مكر كورونا وفقدنا 4 أطباء خلال عدة أشهر كورونا أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، وأشهر طبيب شاب بالغربية، أن الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ مساعد أمراض نساء وتوليد، كان من الشباب الواعد وكان شديد النشاط ونموذج يحتذى به، ولكنه أصيب بفيروس كورونا، ودخل المستشفى في 2 نوفمبر، وبعد أن استقرت حالته بشكل كبير، عادت وتدهورت وتطلبت حالته أن يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لا أحد مننا يأمن مكر كورونا، ولا يأمن تحركات الفيروس، أنا ضد أم يقال عن أن الفيروس أصبح أقل حدة، كل التخصصات معرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولدينا غرف عمليات بأعداد كبيرة نقوم بتعقيمها لنضمن أمان المريض، كلية طب طنطا بتنعي ابنها الدكتور أحمد الحلوجي، ووفرنا كل إمكانيات الجامعة".

وقال: "الدكتورة رغدة الحلوجي كانت حامل وأصيبت بالفيروس وهي في الشهر الأخر قبل الولادة، وبعد ولادتها بـ 8 أيام وكانت حالتها الصحية جيدة، ولكنها انتكست بعد الولادة وتوفيت، وفقدنا في جامعة طنطا 4 أطباء خلال عدة أشهر بسبب كورونا".


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