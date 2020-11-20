اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:59 م
خالد صلاح
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عامل يناشد بإجراء عملية جراحية له للإنفاق على أسرته فى الشرقية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:00 م
عامل يناشد بإجراء عملية جراحية له للإنفاق على أسرته فى الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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"مقيم بمنزلي منذ 20 يوما بدون عمل لتعرضى لإصابة أثناء العمل وإجراء عملية جراحية من جديد تساعدنا على العمل والإنفاق على أطفالى الثلاثة الصغار، لكونى عامل باليومية"، هذا ما قاله محمود فتحى منصور، 28 سنة نجار مسلح، مقيم قرية أم عجرم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مضيفا: "ربنا رزقنى بثلاثة أطفال، ويوميا بصحى مع قرآن الفجر، أسعى لأكل عيشى ومع نهاية الغروب أعاود للمسكن، وربنا يرزقنى يوم بيوم، ومنذ 15 يوما، تعرضت لإصابة فى العمل من المنشار، تسبب كسر أحد أصابع اليد اليمنى، وحاولت إجراء عملية لكن لم تثمر عن شيء ونصحني أحد الأطباء بإجراء عملية من جديد تتكلف ما يقرب من 4000 جنيه بمركز خاص، وغير متوفر معايا من نفقات العملية شيئ وعند التوجه إلى المستشفى الجامعى كان عليه انتظار دورى مثل باقية المرضى، ولم أجد أمامى سوى إجراء العملية على نفقتى لسرعة العودة للعمل للإنفاق على أطفالى الثلاثة".

وناشدت أسرة "محمود" الجمعيات الخيرية عمل مشروع بسيط له يتعيش منه لحين العودة للعمل.

 تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

عامل يناشد بإجراء عملية جراحية له للإنفاق على أسرته فى الشرقية (3)
 

 

عامل يناشد بإجراء عملية جراحية له للإنفاق على أسرته فى الشرقية (4)
 

 

عامل يناشد بإجراء عملية جراحية له للإنفاق على أسرته فى الشرقية (1)
 

 

عامل يناشد بإجراء عملية جراحية له للإنفاق على أسرته فى الشرقية (2)

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