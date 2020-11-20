طبيب ألمانى يعترف بقتل مريض بكورونا لتدهور صحته ووضع حد لمعاناة أسرته

برلين (رويترز)

قالت الشرطة الألمانية، إنها فتحت تحقيقا فى جريمة قتل بحق طبيب كبير فى مدينة إسن غرب البلاد، بعد مقتل اثنين من مرضى فيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.

وذكرت شرطة المدينة اليوم الجمعة، أن الطبيب (44 عاما) يعمل فى مستشفى إسن الجامعى منذ فبراير ويشتبه فى قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاما كانا فى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بسبب المرض.

وأضافت أن الطبيب اعتقل يوم الأربعاء واعترف بإحدى عمليتى القتل وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة.

وذكرت صحيفة بيلد اليومية أن الطبيب أبلغ أسرتى المريضين قبل قتلهما بطريقة الحقن.

ويمكن للمرضى الذين تتأخر حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم فى ألمانيا بموجب قرار محكمة صدر العام الماضي، لكن لم يتضح إن كان ذلك قد حدث مع الطبيب المعنى بالتحقيق.

وقال المستشفى إنه أوقف الطبيب عن العمل وإنه يساعد الشرطة فى التحقيق.