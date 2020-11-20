اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طبيب ألمانى يعترف بقتل مريض بكورونا لتدهور صحته ووضع حد لمعاناة أسرته

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:30 م
طبيب ألمانى يعترف بقتل مريض بكورونا لتدهور صحته ووضع حد لمعاناة أسرته اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الألمانية، إنها فتحت تحقيقا فى جريمة قتل بحق طبيب كبير فى مدينة إسن غرب البلاد، بعد مقتل اثنين من مرضى فيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.

 

وذكرت شرطة المدينة اليوم الجمعة، أن الطبيب (44 عاما) يعمل فى مستشفى إسن الجامعى منذ فبراير ويشتبه فى قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاما كانا فى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بسبب المرض.

 

وأضافت أن الطبيب اعتقل يوم الأربعاء واعترف بإحدى عمليتى القتل وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة.

 

وذكرت صحيفة بيلد اليومية أن الطبيب أبلغ أسرتى المريضين قبل قتلهما بطريقة الحقن.

 

ويمكن للمرضى الذين تتأخر حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم فى ألمانيا بموجب قرار محكمة صدر العام الماضي، لكن لم يتضح إن كان ذلك قد حدث مع الطبيب المعنى بالتحقيق.

 

وقال المستشفى إنه أوقف الطبيب عن العمل وإنه يساعد الشرطة فى التحقيق.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة