ضبط كميات من اللحوم والأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات تموينية بالتعاون مع مجالس المدن ومديرية الطب البيطرى، من ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى بيلا وكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة الحملات الرقابية التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫.

وأسفرت حملة من الطب البيطرى، بإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى، و‫برئاسة الدكتور محروس رمضان، بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بكفر الشيخ، والدكتور رامى سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم، و رمضان عبدالمنعم، كبير أخصائيين بإدارة تموين بيلا، والسيد بدير، مفتش تموين بيلا، من ضبط 180 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ومدينة بيلا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة، كما تمكنت حملة بيطرية بالتعاون مع التموين من ضبط 100 كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى وتم تحرير محضر رقم 4888 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ بالمخالفة وجارى العرض على النيابة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.











































