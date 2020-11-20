ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من المؤبد في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بمحل إختبائه بالقليوبية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، لمحل إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة قنا (سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "سلاح أبيض ، سرقة، سلاح نارى، شروع فى قتل، مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية، والمحكوم عليه فى قضيتين" شروع فى قتل، بالسجن المؤبد- إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل، بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى والسجن لمدة 10 سنوات عن التهمة الثانية").. بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه.