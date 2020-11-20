ضبط عصابة تزور شهادات طبية للخلو من الفيروسات عبر برامج الفوتوشوب

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير وترويج المحررات الرسمية والأختام الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (أحد الأشخاص وآخران ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام ( صاحب إستوديو تصوير – كاتب بإحدى المستشفيات الجامعية – أحد الأشخاص "بدون عمل" ، لأحدهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بنطاق مديرية أمن الإسكندرية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية .. وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية ، وإتخاذهم من إستوديو للتصوير الخاص بالمتهم الأول الكائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قامت مأمورية بإستهداف مقر الإستوديو المشار إليه حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (جهاز حاسب آلى – طابعة ألوان – عدد 2 وحدة تخزين"فلاش ميمورى") وبفحصهم فنياً تبين أنهم محُملين بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وبياناتها، بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية، ومجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لبعض الجامعات الحكومية معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعمل الفيروسات مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – مراقبة الأغذية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة .

وتم ضبط مجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – المعامل المركزية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير، ومجموعة كبيرة من كارنيهات إثبات شخصية خالية البيانات منسوبة لمستشفيات جامعة الإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدة مستشفيات حكومية معدة للتزوير.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وقيامهم بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج الفوتوشوب وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبى التعامل فيها.