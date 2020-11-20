صور.. ضبط مصنع يروج أدوية بيطرية مغشوشة فى أسواق كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة برئاسة مصباح الشيخ ،مدير إدارة المتابعة التموينية بديوان عام محافظة كفر الشيخ ،والدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، من ضبط مصنع لصناعة الفيتامينات وإضافة الأعلاف ببلطيم، لمخالفتها قانون الغش التجارى وترخيص وزارة الزراعة واستيراد مواد خام تم شطب وطمس تواريخ الانتاج واستعمالها فى التصنيع، ويقوم بتداول بعض الأدوية المغشوشة فى مجال الطب البيطري، وبيعها فى الأسواق.

ضمت الحملة كلا من عبد الفتاح علي، وكيل الإدارة ،والدكتور مدحت كساب، مدير التفتيش ،و محمود فاضل ، مفتش الرقابة ،وكامل شعلان مدير إدارة بلطيم ،و كامل فتحى ،و مصطفى ،والدكتور مصطفى رجب ،مدير إدارة بلطيم البيطرية ، والدكتور عبدالله السبيعى ،والسيد ابو زيد،وتم التحفظ على المضبوطات ،وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ وتم التحفظ لحين صدور قرار النيابة العامة.















