صور.. حملات نظافة ورفع إشغالات بشوارع قرى ونجوع إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة والتجميل بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وفى هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية، بحملة نظافة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام بنجع أحمد سعيد والجهينات ومدخل قريه توماس وعافيه، بجانب تفريغ الحاويات وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبى الطريق مما لاقى استحسان المواطنين.

وفى نفس السياق قام عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، بحملة نظافة بشارع أحمد عرابى وسط المدينة، وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية والاشغالات بالمركز، وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات وكشط وإزالة الأتربة المتراكمة والمتواجده على الطريق والتى تعيق الماره والسيارات ‏بجانب تفريغ الحاويات، ‏كما تمكنت الحملة من إزالة ورفع الاشغالات المتواجدة بشارع احمد عرابى لتحقيق السيولة المرورية وعودة الإنضباط إلى الشارع، والجدير بالذكر بأن شارع احمد عرابى ضمن الشوارع التى سيتم رصفها داخل مدينة اسنا بعد الانتهاء من البنية التحتية وتركيب خطوط الغاز.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الكيمان بحملة نظافة أسفرت الحملة عن رفع 8 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بالطريق العام بقرية الكيمان وقرية طفنيس، بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبى الطريق مما لاقى استحسان المواطنين.

جانب من حملات نظافة ورفع إشغالات بشوارع إسنا