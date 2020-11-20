اليوم السابع
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صور.. انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:30 ص
صور.. انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريك
كتب وكالات

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أبرزت وكالة رويترز، صورا لمرصد "أريسيبو" أحد أكبر المراصد الفلكية فى العالم والمنصوب فى بورتوريكو، قد تعرض للضرر مرة ثانية خلال عام بسبب انقطاع الكابل المثبت لمرآته.

وقالت جامعة فلوريدا المركزية، فى بيان: "الكابل الرئيسى الذى يثبت مرآة مرصد أريسيبو انقطع يوم الجمعة فى الساعة 19.39 بتوقيت بورتوريكو".

وأشار البيان، إلى أن الكابل سقط بعد انقطاعه وتسبب بأضرار إضافية لحقت بمرآة التلسكوب والكابلات الأخرى.

ويعتقد الخبراء أن القطع الأخير، كان بسبب الضغط الإضافى على هذا الكابل فى أعقاب حادث الكابل الأول الصيف الماضي.

وفى أغسطس، انقطع الكابل الإضافى وترك فجوة عمقها 30 مترا فى مرآة التلسكوب العاكسة وتوقفت المتابعة العلمية بواسطته ولم تبدأ عملية الإصلاح بعد.

و"أريسيبو"، هو أحد أكبر التلسكوبات الراديوية فى العالم ويبلغ قطر مرآته 304.8 متر، ويتم استخدامه للدراسات فى علم الفلك الراديوي، وفيزياء الغلاف الجوي، والمراقبة الرادارية لمختلف الأجسام فى النظام الشمسي.

انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو (1)
انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريك

 

انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو (2)
انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو 

 

انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو (3)
انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو

 

انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو (4)
انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو

 

انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو (5)
انقطاع كابل أكبر المراصد الفلكية بالعالم فى بورتوريكو

 


انقطاع كابل

أكبر المراصد الفلكية بالعالم

بورتوريكو

مرصد أريسيبو

أكبر التلسكوبات الراديوية

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