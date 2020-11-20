صور.. إعصار "إيوتا" يدمر جزيرة بروفيدينسيا فى كولومبيا

كتب وكالات

دُمرت المنازل واقتُلعت الأشجار وانقلبت المركبات فى جزيرة بروفيدينسيا الكولومبية فى أعقاب مرور إعصار إيوتا، ولقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 6 وفقد آخر فى أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا الكاريبى فى كولومبيا.

ويسلك إيوتا، الإعصار الثالث عشر الذى يضرب هذه السنة أمريكا الوسطى، المسار نفسه الذى سلكه قبل 15 يوماً فقط الإعصار "إيتا"، الذى صنّف يومها من الفئة الرابعة وخلّف أكثر من 200 قتيل وألحق دماراً واسعاً.

وقدّم رؤساء دول أمريكا الوسطى الذين يتّهمون الدول الصناعية بأنها مسؤولة عن التغيّر المناخي، طلباً مشتركا الإثنين للمنظمات المالية الدولية للحصول على مساعدات من أجل إعادة الإعمار.

من ناحية أخرى ، لقى أكثر من 40 شخصا حتفهم فى أمريكا الوسطى إثر عاصفة "إيوتا"، التى ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتسببت العاصفة فى فيضانات مدمرة فى أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانهيارات الطينية.

وضربت العاصفة الساحل الكاريبى لنيكاراجوا، الاثنين الماضى كإعصار من الدرجة الرابعة، برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا فى الساعة وبعد ذلك، بدأت تفقد قوتها وتتراجع إلى عاصفة استوائية، وفى هندوراس، حيث تضرر أكثر من مليونى شخص جراء العاصفة، تتواصل عمليات إجلاء السكان، وفى جواتيمالا، تسببت العاصفة فى أضرار لأكثر من 140 ألف شخص.



إجلاء السكان من الاماكن المتضررة من إعصار إيوتا بجزيرة بروفيدينسيا



إجلاء السكان من الاماكن المتضررة بجزيرة بروفيدينسيا



إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا



إعصار إيوتا يدمر الاشجار فى كولومبيا



السيارات تسبح فى مياه الامطار جراء إعصار إيوتا



إعصار إيوتا فى جزيرة بروفيدينسيا



جانب من إعصار إيوتا



إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا