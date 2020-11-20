صحة كفر الشيخ: فحص مليون و92 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ، أن المديرية تمكنت خلال مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع من فحص 78378 طفل ،كما تم فحص 460 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والتى تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدي، كما تم فحص 6786 حاله ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضافت مديرية الصحة فى بيانها، وما قدمته من تقرير للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أنه تم فحص 547 ألف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية والمزمنة ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات.