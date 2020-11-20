سيدة تعترف باستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر السوشيال بصورها الإباحية

كتب محمود عبد الراضي

اعترفت سيدة بإنشائها صفحة على السوشيال لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، مقابل حصولها على الأموال، عن طريق "الشات" والاتفاق على كل شىء.

وأضافت المتهمة، أنها فى سبيلها لاستقطاب الزبائن تنشر صور وفيديوهات إباحية لها لاستقدام الزبائن نحوها.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة بالقاهرة لإعلانها عن نفسها من خلال إحدى صفحات موقع إباحى على شبكة الإنترنت، وتبدى استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، واعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع، مؤكدة إنشاءها الموقع لذات الغرض، وتم ضبط "هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.