اليوم السابع
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سقوط قواد يعرض سيدات على راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:54 م
سقوط قواد يعرض سيدات على راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال جرائم منافية للاداب
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) بالإسكندرية لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات ويبدى من خلالها إستعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للأداب مقابل مبلغ مالى .. حيث تم ضبطه وبصحبته (إحدى الفتيات) وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل إستغلال المتهمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت ، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وتم ضبط ( 2 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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