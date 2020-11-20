سقوط قواد يعرض سيدات على راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) بالإسكندرية لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات ويبدى من خلالها إستعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للأداب مقابل مبلغ مالى .. حيث تم ضبطه وبصحبته (إحدى الفتيات) وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل إستغلال المتهمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت ، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.