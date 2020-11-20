سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وتوقف الصيد والحركة التجارية.. صور

شهدت محافظة البحيرة، منذ الصباح الباكر حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، حيث أدى سقوط الأمطار الى توقف الحركة التجارية، وكذلك حركة الصيد بمركزى رشيد وإدكو نظرا لارتفاع مستوى الأمواج .

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أثار الأمطار الغزيرة، وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.

وأشار محافظ البحيرة، إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة، وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالأمطار بشكل فورى.