اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:34 م
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روسيا تؤيد إرسال بعثة من اليونيسكو إلى قرع باغ

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:24 م
روسيا تؤيد إرسال بعثة من اليونيسكو إلى قرع باغ الحرب في قرع باغ
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أوزولاي سبل عمل المنظمة في  قرع باغ، وأعرب عن تأييد موسكو إرسال المنظمة بعثة عنها إلى هناك.


وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - أن الجانبين بحثا "المسائل الآنية للتعاون بين روسيا واليونيسكو وتم تركيز الاهتمام على امكانية استخدام قدرات اليونسكو للمساعدة في تسوية الوضع الإنساني في منطقة النزاع في قرع باغ.


وأضاف البيان أن الحديث يدور خاصة عن حماية الآثار الثقافية والمواقع الدينية التي تضررت جراء القتال وأعمال التخريب والتدنيس، وإعادة بناء نظام التعليم في المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية إن "الجانب الروسي أعرب عن تأييده لمبادرة أودري أوزولاي لإرسال بعثة إلى المنطقة لدراسة إمكانيات العمل في المنطقة بالتنسيق مع الأطراف المعنية".


روسيا

اليونيسكو

قرع باغ

اقليم قرع باغ

الحرب في قره باغ

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