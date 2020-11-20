حملات تفتيشية على المقاهى والكافتريات والمحال التجارية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شن المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية حملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلى المحال التجارية والمقاهى ومحطات المياه ومتابعة أى نشاط تجارى يدار بدون ترخيص، فضلا عن التأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين، وتم ضبط أحد المقاهى المخالفة ومصادره 3 شيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقاد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس حملات تفتيشية على المقاهى والكافيهات، وتم مصادرة 4 شيشة من المقاهى المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدى، ومصادرة 6 شيش من المقاهى المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، بالإضافة إلى تنفيذ قرارالغلق الإدارى لـ2 محلات تجارية لمخالفتهم لشروط الترخيص، كما تم المرور على 20 كافيه ومقهى بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، وتم مصادرة 21 شيشة من 5 مقاهى مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ قرار الغلق الإدارى رقم 137 لسنة 2020 الصادر من رئاسة مركز ومدينة الحسينية لمحطات مياه الشرب الأهلية التى تدار بدون ترخيص بناحية كل من مدينة الحسينية ومنشأة بشارة والسعدى، حيث تم تنفيذ غلق لـ4 محطات مياه أهلية بناحية مدينة الحسينية، وغلق محطة مياه أهلية بناحية السعدى التابعة للوحدة المحلية بسعود، بالاشتراك مع مركز شرطة الحسينية، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والبيئية، وتم غلق الباب الوحيد للمحطات على الباب الرئيسى بوضع الشمع الأحمر على الباب واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين.