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حجز مسئول مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص فى بدر 24 ساعة لورود تحريات المباحث

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:41 م
حجز مسئول مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص فى بدر 24 ساعة لورود تحريات المباحث سكر فاسد - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بحجز مسئول مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص، 24 ساعة لورود تحريات المباحث الجنائية، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر فى دائرة قسم شرطة بدر، بقصد ترويجه على المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وصادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 5.6 طن سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك داخل مصنع في مدينة بدر.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط مسئول عن مصنع لتعبئه السكر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مُستخدماً علامة تجارية مقلدة غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع عثر بداخلة على 5,600 طن سكر - مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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