حافلات تشكل "قلب" لدعم السياحة فى إيطاليا خلال أزمة كورونا.. فيديو

كتبت فاطمة شوقى

تعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من وباء كورونا، والتي شهدت عدة أشهر من الحبس وأكثر من مليون إصابة ، فضلاً عن آلاف الوفيات. وقد أثر هذا الوضع بشدة على اقتصاد الإيطاليين، وخاصة في قطاع السياحة ، كإظهار لدعم القطاع ، اجتمع العشرات من سائقي الحافلات لتشكيل قلب عملاق.

وأشارت صحيفة "ايرالدو" المكسيكية إلى أن هناك 86 حافلة تجمعت لتشكيل قلب لبعث رسالة أمل للمؤسسات التى كانت تصم مشاكل القطاع الخاص، وخاصة تلك التى تعتمد على السياحة.



لدعم السياحة فى ايطاليا

وتم تنفيذ هذه المبادرة في حديقة كاكيتى سان جيرفاسيو ، فى مقاطعة بيرجامو ، اكثر الاماكن جذبا للسياح فى إيطاليا، والتى تأثرت بشدة من وباء كورونا.

والتقى المنظمون باتريك بوليتي وميركو موريتي وميشيل زامبيتي ، رجال أعمال وسائقون ، في ساحة انتظار السيارات ، مع زملاء من جميع أنحاء المنطقة ، في علامة على قربهم من العائلات التي فقدت أحباءها خلال الأزمة الصحية.

وعلق جوزيبي إيرا ، رئيس جمعية "المتنزهات الترفيهية وقطاع الحافلات السياحية على حد سواء بسبب هذه الأزمة ، وغالبًا ما تم نسيانها من قبل المؤسسات التي لم تقدم الدعم الكافي". المتنزهات الدائمة لإيطاليا وليولانديا.

ويؤكد المنظمون أن رسالة الأمل موجهة أيضًا إلى جميع أرباب العمل والعمال الذين شهدوا دخلهم ينهار. بالإضافة إلى ذلك ، كان الهدف هو تكريم مدينة بيرجامو ، مركز الوباء.

وأوضح أليساندرو بورتوليتشيا ، أحد السائقين: "لقد جلبنا بهذه الحافلات الـ 86 ملايين السائحين لمشاهدة جمال بيرجامو وكل إيطاليا". فكرة سائقي الحافلات هي إرسال رسالة إيجابية للبلد كله.

وقال رئيس بلدية كاكوات ، فيتورينو فيردى ، إنه تأثر بالمبادرة التي لها قيمة خاصة للغاية بالنسبة له، وعلق قائلاً إنه يأمل أن يجعل هذا القلب الكثير من الناس يشعرون بقرب المكان الذين لم يتمكنوا في جميع أنحاء إيطاليا من الترحيب بأحبائهم.