تجريع 489 ألف و621 طفل فى ختام حملة تطعيم تلاميذ بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف ختام الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية التي تم إطلاقها يوم الأحد 8 نوفمبر والتى استهدفت التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12 سنة، لتشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية ( ابتدائي ورياض أطفال) والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ 767 مدرسة (حكومي" ابتدائي ورياض أطفال "، خاص ، أزهر ) بجانب 550 حضانة.

من جانبة قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف انه تم تجريع 489621 طفل مع نهاية الحملة بنسبة 101.5% التي كان من المستهدف لها 482000 واستهدفت الحملة خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، حيث تم التجريع باستخدام عقار(مبندازول)"جرعة واحدة "آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية،مؤكدا على أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد ،واستكمال كافة التطعيمات لكي تحقق الغرض منها.