وحذّر بايدن من تفاقم كورونا خلال الشتاء، قائلاً "لا يزال هناك شتاءٌ مظلم"، وأضاف أنه التقى بمجموعة من 10 حكام اليوم من أجل مناقشة عدد من القضايا التي يواجهونها بسبب فيروس كورونا، موضحا أن من بين الأمور التي تمت مناقشتها مع الحكام كان تقديم الإعانة الاقتصادية لأن الوباء كان "مدمراً" لميزانيات الولايات.



وأكد بايدن ضرورة توفير لقاح آمن ومجاني لفيروس كورونا قائلاً إنه يتطلب حملة توعية ضخمة، ودعا إلى عدم تسريح "المعلمين، رجال الشرطة، رجال الإطفاء أو قطع الخدمات الحيوية"، مشيرا إلى أن من بين ما جرى مناقشته كان تمويل الحرس الوطني الأمريكي.