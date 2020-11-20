باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. أوروبا تسجل حالة وفاة بكورونا كل 17 ثانية.. 15 ألف شخص صوتوا مرتين بالانتخابات الأمريكية..وإرهابى يترشح على قوائم العدالة والتنمية بالانتخابات البلدية التركية

إعداد محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

عاصفة "إيوتا" تودى بحياة أكثر من 40 شخصا فى أمريكا الوسطى

لقى أكثر من 40 شخصا حتفهم فى أمريكا الوسطى إثر عاصفة "إيوتا"، التي ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتسببت العاصفة في فيضانات.

شركة بايونتيك: من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر فى ديسمبر الحالى

أكدت شركة بايونتيك، أنه من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر في ديسمبر الحالي.

لقاح

الديوان الملكى المغربى يعلن اعتزام الأردن افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون

أعلن الديوان الملكى المغربى أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتزم افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، وذكر الديوان المغربى فى بيان صادر الليلة.

رئيس شركة مودرنا: العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، نوبار أفيان، : تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد كورونا، موضحا أن التوصل للقاح لكورونا إنجاز كبير.

فيروس كورونا يهاجم أوروبا بعنف ..والقارة تسجل حالة وفاة كل 17 ثانية

قال الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور هانز كلوج ، إن شخصًا يموت بسبب فيروس كورونا كل 17 ثانية في أوروبا ، مؤكدا أن الوباء مستمر في تهديد الأنظمة الصحية فى القارة .

كورونا

مقتل قيادي حوثي ميداني في وادي الجفرة بمأرب اليمنية

شيعت ميليشيات الحوثيين، اليوم الخميس، 15 مسلحا من مقاتليها، بينهم 13 قياديا ميدانيا، في أحدث حصيلة معلنة لخسائرها البشرية المتصاعدة في جبهات القتال مع الجيش اليمني، في محافظتي مأرب والجوف، ومديرية نهم شرق صنعاء.

مدير منظمة الصحة العالمية ينفى دعم أى طرف فى نزاع تيجراى

نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعم أى طرف فى نزاع تيجراى بإثيوبيا.

النظام السورى يندد بزيارة مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل"

ندد النظام السورى، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل.

إصابة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية اليوم الخميس عن إصابة رئيسها بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

محامي ترامب: 15 ألف شخص صوتوا مرتين بالانتخابات الأمريكية

أعطى رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب عددًا من الأمثلة التي توضح عمليات التزوير في الانتخابات الأمريكي والتجاوزات التي حدثت أثناء عمليات الفرز والتصويت.

ترامب

تقرير يكشف نزوح 150 ألف شخص فى اليمن خلال 2020 بسبب الحرب

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، نزوح أكثر من 150 ألف شخص في اليمن منذ بداية العام الجاري، بسبب الصراع المستمر بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

مفاجأة.. ترشح إرهابى على قوائم العدالة والتنمية فى الانتخابات البلدية التركية

كشفت وثائق حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدى عن ترشح عضو فى جماعة تركية متشددة مدعومة من إيران، فى انتخابات رئاسة البلدية لعام 2019 عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

حبس 10 أشخاص فى النمسا متهمين بالضلوع فى هجوم فيينا الإرهابى

جددت محكمة فيينا الجنائية اليوم /الخميس/ حبس عشرة أشخاص متهمين بالضلوع فى حادث هجوم فيينا الإرهابي فى الثانى من نوفمبر الجاري، وقالت المتحدثة باسم المحكمة.

الاتحاد الأوروبى يعلق مفاوضات بريكست بعد ثبوت إصابة أحد المفاوضين بكورونا

علّق الاتحاد الأوروبي مفاوضات (بريكست) التجارية بعد ثبوت إصابة أحد المفاوضين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبى.

الاتحاد الأوروبى

فرنسا: لابد من التشاور بين الحلفاء بشأن خفض التواجد الأمريكى بالعراق وأفغانستان

قالت فرنسا، إنه لا بد من التشاور بين الحلفاء بشأن خفض التواجد الأمريكي في العراق وأفغانستان.

وزير الصحة التونسية يؤكد عدم العودة للإغلاق رغم زيادة إصابات كورونا

أكد الدكتور فوزي مهدي وزير الصحة في تونس،أنه مع عودة الزيادة في الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في تونس، فإن الحكومة تستبعد تماما العودة للغلق لما يسببه من تداعيات خطيرة .

زعيم المتمردين: إثيوبيا قصفت عاصمة إقليم تيجراي

قال زعيم المتمردين في إقليم تيجراي في إثيوبيا إن ميكيلي، عاصمة المنطقة، تعرضت للقصف اليوم الخميس لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

مقتل 16 أثناء تصدي قوات الأمن في أوغندا لاحتجاجات على اعتقال مرشح للرئاسة

قالت الشرطة في أوغندا، في بيان، إن 16 شخصا قتلوا خلال عمليات على مدى يومين نفذتها قوات الأمن في محاولة لكبح احتجاجات خرجت بسبب اعتقال بوبي واين المرشح للرئاسة.

اليونان تشدد قيود العزل العام فى شمال البلاد مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الخميس إن البلاد ستغلق معبرا حدوديا مع ألبانيا المجاورة وستجري فحوصا سريعة للكشف عن الإصابات بكوفيد-19 على جميع القادمين إلى أراضيها عبر حدودها البرية.

البريد السعودي يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «ريالين»، بعنوان "قطار الحرمين السريع" الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرًا لاختزال الوقت.

تدريب صينى على استخدام الحفارات فى إنقاذ البشر حال وقوع الكوارث.. فيديو

تنفذ الصين طريقة جديدة لتدريب العسكريين على التعامل مع الأزمات خلال أوقات الحروب والكوارث الطبيعية، وتقوم بتدريب الجنود على أداء المهام المكلفين بها.

وكالة أمريكية تكشف اقتراب بايدن من كسر رقم قياسى فى الانتخابات الرئاسية

تقترب حصيلة الأصوات التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن، من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت، بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات فى بعض المناطق، وفقا لتقرير أوردته وكالة أسوشيتد برس.

السودان يقرر إرجاء الدراسة اسبوعين لضمان تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، إرجاء فتح المدارس لمدة اسبوعين، وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل فتح المدارس.