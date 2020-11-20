اليوم السابع
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انقطاع التيار الكهربائى عن 5 مناطق غدا بدسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:23 ص
انقطاع التيار الكهربائى عن 5 مناطق غدا بدسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة انقطاع الكهرباء - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد 5 مناطق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت، فصل التيار الكهربائي، لإجراء الصيانة اللازمة لمغذي السمادوني، من الساعة ال 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً، وتلقى مجلس مدينة دسوق إشارة من كهرباء كفر الشيخ بموعد فصل التيار الكهربائي ،والمناطق التي يفصل عنها.

وقالت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، لـ "اليوم السابع"، إنها تلقت إشارة من كهرباء دسوق  تفيد بفصل التيار الكهربائي، غداً السبت، عن 5 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة لمغذي  السمادوني، شارع الموقف القديم، وشارع عبده زغلول ،ومنطقة الكشلة ،حتى فم الصعيد ،وشارع الشركات ،ومنطقة أرض مفتاح،ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.


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